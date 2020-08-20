Не стремятся к власти: бунтующие военные в Мали объявили о создании переходного органа власти

Взбунтовавшиеся военные в Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа, а также о закрытии границ и введении комендантского часа. Об этом пишет Синьхуа.

Военные выступили с телеобращением, в ходе которого было объявлено о создании переходного органа власти - Национального комитета спасения народа.

Как отмечается, официальный представитель Национального комитета спасения народа Исмаэль Ваг заявил, что его члены не стремятся к власти и надеются на установление стабильности в стране.

"Они намерены провести выборы в разумные сроки с тем, чтобы у Мали появились мощные институты для решения повседневных проблем граждан и для восстановления взаимного доверия", - говорится в сообщении

По словам Вага, члены комитета возьмут на себя обеспечение бесперебойного предоставления государственных и общественных услуг. Он также сообщил, что с сегодняшнего дня все сухопутные и воздушные границы Мали будут закрыты, а с 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час на период до особого уведомления.

Напомним, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были взяты под арест бунтующими военным.

Через несколько часов после задержания Кейта объявил об отставке и распустил парламент и правительство.

Среди солдат росло недовольство по поводу заработной платы и продолжающегося конфликта с террористами.

Не последнюю роль также сыграли проходящие в стране массовые протесты.