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"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку
"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку
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"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку

"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф BBC
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта через несколько часов после задержания восставшими военными подал в отставку, сообщает BBC со ссылкой на государственное телевидение.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть", - сказал Кейта в телеобращении, добавив, что также распускает парламент и правительство. 

Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

Ранее восставшие солдаты взяли под контроль лагерь Кати.

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Среди солдат росло недовольство по поводу заработной платы и продолжающегося конфликта с террористами.

Не последнюю роль также сыграли проходящие в стране массовые протесты.

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Протесты, Мали.

Автор:

Телеграф
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