"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта через несколько часов после задержания восставшими военными подал в отставку, сообщает BBC со ссылкой на государственное телевидение.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть", - сказал Кейта в телеобращении, добавив, что также распускает парламент и правительство.

Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

Ранее восставшие солдаты взяли под контроль лагерь Кати.

Среди солдат росло недовольство по поводу заработной платы и продолжающегося конфликта с террористами.

Не последнюю роль также сыграли проходящие в стране массовые протесты.