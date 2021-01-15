В Австралии почти три недели выясняли, нужно ли казнить голубя: детали курьезной истории

Голубя, которого в Австралии хотят усыпить за нарушение карантина, могут помиловать.

Как сообщает BBC, на днях власти Австралии решили усыпить гоночного голубя по кличке Джо, случайно добравшегося в страну из США, преодолев 13 тысяч км. Формально птица является нарушителем карантинных мер.

Официальные лица говорят, что Джо представляет собой "прямой риск биобезопасности" для популяции птиц и птицеводства Австралии. Птицу планировали поймать и усыпить.

Голубь Джо попал в заголовки газет по всему миру после того, как был найден местным в саду в Мельбурне с синей меткой на лапке. Житель Мельбурна Кевин Челли-Берд назвал голубя Джо в честь избранного президента США Джо Байдена.

Теперь же птица получила отсрочку "казни" после того, как организация по спасению голубей Мельбурна объявила, что его опознавательная повязка на ноге была поддельной, пишет издание.

"После расследования департамент пришел к выводу, что голубь Джо, скорее всего, является австралийцем и не представляет риска для биобезопасности", - объявило в пятницу министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии.

В ведомстве заявили, что не будут предпринимать никаких дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на юго-западе США было обнаружено большое количество мертвых перелетных птиц.