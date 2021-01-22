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Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро не будут проводить в этом году

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро не будут проводить в этом году
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро не будут проводить в июле 2021 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Эдуарду Паес в своём Twitter в пятницу, 22 января. 

"Я никогда не скрывал страсти к карнавалу, и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле", - написал мэр.

По мнению Паеса, в 2022 году власти смогут провести мероприятие, так как уже все будут привиты от COVID-19. В этом году невозможно провести праздник, он требует большой подготовки. Поэтому летом 2021 года в Рио-де-Жанейро карнавала не будет.

"Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала", - добавил мэр Рио-де-Жанейро. 

Следует уточнить, что традиционно праздник проходит каждый год в феврале, однако в связи с пандемией коронавируса карнавал перенесли на середину лета.

На данный момент Бразилия столкнулась со второй волной заболеваемости, коронавирус унес уже более 200 тыс. жизней. Бразилия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая лишь США и Индии.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Рио-де-Жанейро, Карнавал, Коронавирус, Covid-19.
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