Питался грибами и пил воду из плотины: австралиец заблудился в лесу на 18 дней

В Австралии мужчина выживал в лесу 18 дней после того, как заблудился со своей собакой, когда его машина застряла в грязи.

Об этом сообщили dailymail.co.uk.

58-летний Роберт Вебер пропал без вести после того, как в последний раз его видели выходящим из отеля в городе Килквиан, штата Квинсленд, со своей собакой 6 января.

Но его обнаружили в воскресенье 24 января, после того, как полиция прекратила попытки его поисков.

Несмотря на то, что Вебер пострадал от стихийных бедствий, он, находится в безопасности и здоров, однако местонахождение его собаки остается неизвестным.

Он попал в беду, когда его машина застряла в грязи на фермерской дороге.

Австралиец провел три дня в своей машине, прежде чем у него закончилась вода.

После чего он пошел пешком, но заблудился и остался возле дамбы, где, по словам полиции, он выжил, выпивая воду из плотины и поедая грибы.

По информации местных СМИ, он был найден возле плотины местным депутатом Тони Перреттом и его женой Мишель.

Стоит напомнить, что в Карпатах, нашли 25-летнего туриста из Львова, пропавшего в четверг, 14 января и поиски которого продолжались около двух суток, до позднего вечера пятницы, 15 января.