Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)
Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике
Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике

Питался грибами и пил воду из плотины: австралиец заблудился в лесу на 18 дней

Питался грибами и пил воду из плотины: австралиец заблудился в лесу на 18 дней
01:27 Сегодня Телеграф Фото: lentaruofficial - twitter

В Австралии мужчина выживал в лесу 18 дней после того, как заблудился со своей собакой, когда его машина застряла в грязи.

Об этом сообщили dailymail.co.uk.

58-летний Роберт Вебер пропал без вести после того, как в последний раз его видели выходящим из отеля в городе Килквиан, штата Квинсленд, со своей собакой 6 января.

Но его обнаружили в воскресенье 24 января, после того, как полиция прекратила попытки его поисков. 

Несмотря на то, что Вебер пострадал от стихийных бедствий, он, находится в безопасности и здоров, однако местонахождение его собаки остается неизвестным.

Австралицец в лесу

Он попал в беду, когда его машина застряла в грязи на фермерской дороге. 

Австралиец провел три дня в своей машине, прежде чем у него закончилась вода. 

После чего он пошел пешком, но заблудился и остался возле дамбы, где, по словам полиции, он выжил, выпивая воду из плотины и поедая грибы. 

По информации местных СМИ, он был найден возле плотины местным депутатом Тони Перреттом и его женой Мишель. 

Стоит напомнить, что в Карпатах, нашли 25-летнего туриста из Львова, пропавшего в четверг, 14 января и поиски которого продолжались около двух суток, до позднего вечера пятницы, 15 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Австралия, Килквиан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
03 Зеленский предложил Дубинскому покинуть "Слугу народа" - СМИ
04 "Пусть сыграет на бис": активисты принесли "привет из прошлого" под Офис президента (видео)
05 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Пусть сыграет на бис&quot;: активисты принесли &quot;привет из прошлого&quot; под Офис президента (видео)
"Пусть сыграет на бис": активисты принесли "привет из прошлого" под Офис президента (видео)
Снайпер боевиков &quot;ЛНР&quot; тяжело ранил украинского защитника: подробности
Снайпер боевиков "ЛНР" тяжело ранил украинского защитника: подробности
Украина прижала Россию в ПАСЕ
Украина прижала Россию в ПАСЕ
Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь