На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)

На Кубе возле города Гуинес, расположенном в 50 км на юго-восток от столицы государства Гаваны, автобус с 42 пассажирами съехал с дороги, а затем свалился с моста.

Об этом пишет ACN.

Автобус перевозил учителей, возвращавшихся из Гаваны, где они работали в центрах изоляции для больных коронавирусом, домой в ближайшие села.

По данным издания погибло 10 человек. Еще 25 человек получили ранения, из них трое находятся в критическом состоянии.

На фото, обнародованных местным журналистом Яреми Мадеро видно, что автобус с моста упал на бок.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выразил сожаление в связи с гибелью людей.

Напомним, на трассе Киев-Обухов в ДТП погиб гражданин Турции.