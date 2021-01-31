Вылетел на встречную полосу: в Обуховском районе в ДТП погиб гражданин Турции (фото)

31 января в Обуховском районе на автодороге Киев-Обухов произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции погиб в машине скорой помощи.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.
Согласно предоставленной информации, водитель "Renault Megane" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, чем вызвал столкновение с автомобилем "Renault Megane", который двигался во встречном направлении.
В результате столкновения 31-летний водитель первого автомобиля получил многочисленные травмы, а водитель последнего авто 37-летний гражданин Турции скончался в карете скорой помощи.
Фото с места событий:
Правоохранители уточняют детали инцидента.
Стоит напомнить, что ранее, 31 января на въезде в Борисполь произошло ДТП: мужчина под действием веществ на ворованном Лексусе влетел в отбойник и застрял в снегу.