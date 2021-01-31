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"Поехал купить водички": работник киевской автомойки под кайфом разбил чужую машину (фото)

"Поехал купить водички": работник киевской автомойки под кайфом разбил чужую машину (фото)
08:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram - autopatrol_maidan_

В ночь на 31 января на въезде в Борисполе произошло ДТП: мужчина на Лексусе въехал в отбойник и застрял в снегу. Все бы ничего, но автомобиль был краденый, а водитель под веществами.

Об этом сообщили в Инстаграме "autopatrol_maidan_".

Согласно предоставленным данным, владелец Лексуса оставил свой автомобиль для химчистки, но Игорь Метрофанов, работник той самой автомойки в Голосеевском районе Киева, решил долго не думать. Мужчина употребил амфетамин, украл автомобиль и поехал "купить водички" в Борисполь где и попал в отбойник.

При этом, владелец машины про инцидент еще не осведомлен.

Фото с места событий:

полиция

Остальные детали инцидента выясняются.

 

Стоит напомнить, что ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице 30 января произошло ДТП при участии 5 авто.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, ДТП, Борисполь.
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