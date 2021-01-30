Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице 30 января уже произошло несколько ДТП, которые затруднили выезды из города.

Как сообщает Телеграм-канал "Київ Оперативний", очередная масштабная авария произошла неподалеку от Киева в районе Вышгородской ГЭС.

Там же показали кадры с места происшествия.

"Недалеко от Вышгородской ГЭС столкнулись сразу 5 автомобилей. Дорожное покрытие сейчас явно не в пользу водителей, лучше не выезжать без надобности", - сказано в подписи к видео.

Сейчас ситуация с пробками в районе выглядит следующим образом:

Проблемы с движением фиксируются также в ряде районов столицы:

Как сообщалось ранее, из-за проблем с погодой, на выездах из Киева случилось несколько аварий, что осложнило движение автомобильного транспорта.