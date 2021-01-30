Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице 30 января уже произошло несколько ДТП, которые затруднили выезды из города.
Как сообщает Телеграм-канал "Київ Оперативний", очередная масштабная авария произошла неподалеку от Киева в районе Вышгородской ГЭС.
Там же показали кадры с места происшествия.
"Недалеко от Вышгородской ГЭС столкнулись сразу 5 автомобилей. Дорожное покрытие сейчас явно не в пользу водителей, лучше не выезжать без надобности", - сказано в подписи к видео.
Сейчас ситуация с пробками в районе выглядит следующим образом:
Проблемы с движением фиксируются также в ряде районов столицы:
Как сообщалось ранее, из-за проблем с погодой, на выездах из Киева случилось несколько аварий, что осложнило движение автомобильного транспорта.