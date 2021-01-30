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Масштабные аварии заблокировали сразу несколько въездов в Киев: карта, фото и видео

Масштабные аварии заблокировали сразу несколько въездов в Киев: карта, фото и видео
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве из-за аварий образовались пробки на выездах из города. 

О происшествиях сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua. 

Так первое ДТП произошло на Одесской трассе возле села Гатное. Там столкнулись грузовики ЗиЛ и IVECO, из-за аварии две из трех полос трассы оказались перекрытыми. 

На месте работает полиция. 

Другое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Бориспольской трассе в сторону Киева. 

В настоящее время движение на некоторых из выездов из Киева осложнено. Карта пробок выглядит следующим образом: 

На выездах из Киева затруднено движение

Как сообщалось ранее, в Дымере под Киевом водители устроили разборки из-за автомобиля, занявшего два места для инвалидов. В итоге "герой парковки" сел в автомобиль и сбил мужчину, сделавшего ему замечание. 

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Киев, ДТП, Пробки.
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