Пенсионер из Канады восхитил интернет вытаптыванием огромных узоров на снегу (видео)

62-летний пенсионер из Канады поразил сеть своими рисунками на снегу. Мужчина вытаптывает ногами на снегу гигантские геометрические узоры.

Об этом сообщили в Твиттере "DW на русском".

Там также поделились видео и дрона, на которых можно увидеть те самые "снежные картины" пенсионера.

Ким Асмуссен является бывшим школьным учителем. Все, что он применяет для создания своих шедевров это: снегоступы, компас, веревка и друзья.

Фигуры могут достигать 400 метров в длину.

Снежные картины для Амуссена не только творчество, они помогают пенсионеру оставаться в хорошей форме.

Фантастика! Бывший школьный директор из Канады, 62-летний пенсионер вытаптывает ногами(!) на снегу гигантские геометрические узоры. Впечатляет pic.twitter.com/iDoLVJVVTn — DW на русском (@dw_russian) February 8, 2021

Стоит напомнить, что Германия и Нидерланды страдают от сильных снегопадов, из-за которых на дорогах было ограничено движение транспорта и приостановлены полеты.