Эбола вернулась в Гвинею: впервые с 2016 года погибли люди

В Гвинее впервые с 2016 года зафиксирована смерть от лихорадки Эбола.

Об этом пишет BBC.

Представители местных органов здравоохранения заявили, что вспышка произошла на юго-востоке страны неподалеку от города Нзерекоре. Там от вспышки болезни погибли три человека и еще пятеро сдали положительный тест на вирус.

Отмечается, что после проведенных накануне похорон у них возникли характерные симптомы - диарея, рвота и кровотечение.

Во время похоронного ритуала, практикуемого местными жителями, люди из общины помогают омывать тело покойника, что, как считают эксперты, может привести к быстрому распространению инфекции, поскольку тела усопших особенно заразны.

Инкубационный период болезни может длиться от двух дней до трех недель.

Впервые Эбола появилась в Гвинеее и свирепствовала в Западной Африке с 2013 по 2016 года. За это время умерло более 11 тысяч человек.

В настоящее время существует несколько вакцин от вируса Эболы.

Болезнь передается через кровь и телесные жидкости, а также при контакте с зараженной средой.

Напомним, в Одесской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита. Там заразились 15 детей и взрослый.