Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
В Евросоюзе планируют вводить "сертификаты вакцинации": что это значит
В Евросоюзе планируют вводить "сертификаты вакцинации": что это значит
Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить

Эбола вернулась в Гвинею: впервые с 2016 года погибли люди

Эбола вернулась в Гвинею: впервые с 2016 года погибли люди
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф

В Гвинее впервые с 2016 года зафиксирована смерть от лихорадки Эбола. 

Об этом пишет BBC

Представители местных органов здравоохранения заявили, что вспышка произошла на юго-востоке страны неподалеку от города Нзерекоре. Там от вспышки болезни погибли три человека и еще пятеро сдали положительный тест на вирус. 

Отмечается, что после проведенных накануне похорон у них возникли характерные симптомы - диарея, рвота и кровотечение. 

Во время похоронного ритуала, практикуемого местными жителями, люди из общины помогают омывать тело покойника, что, как считают эксперты, может привести к быстрому распространению инфекции, поскольку тела усопших особенно заразны. 

Инкубационный период болезни может длиться от двух дней до трех недель. 

Эбола в Гвинее

Впервые Эбола появилась в Гвинеее и свирепствовала в Западной Африке с 2013 по 2016 года. За это время умерло более 11 тысяч человек.  

В настоящее время существует несколько вакцин от вируса Эболы. 

Болезнь передается через кровь и телесные жидкости, а также при контакте с зараженной средой. 

Напомним, в Одесской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита. Там заразились 15 детей и взрослый. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 189

Все по теме:

Африка, Эбола, Гвинея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
03 В Китае заполненная цепная карусель сломалась на ходу: люди вылетали из кабинок (видео)
04 Восстание в Вашингтоне: Сенат США оправдал Трампа. Байден уже отреагировал
05 На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь