В Эквадоре грабитель с пистолетом обчистил журналистов в прямом эфире (видео)

В Эквадоре наглый воришка ограбил журналистов, пока те вели репортаж в прямом эфире.

Соответствующими кадрами поделились в YouTube-канале Guanabara Noticias.

Инцидент произошел на стадионе Estadio Monumental в первом по населению страны городе Гуаякиль, что в 25 километрах на юго-запад от столицы Кито.

Как видно на кадрах, злоумышленника ничуть не смутила работающая камера и микрофон в руке корреспондента.

Злоумышленник выбил микрофон из рук журналиста, а затем забрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Полиция Эквадора пообещала журналисту, что воришку найдут и вернут ему украденный телефон.

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