Пока другие плачут: американцы с огнеметами вышли на тропу войны со снегом (видео)

Обрушившиеся на Техас 20-градусные морозы и снежная буря поставили американский штат на грань гуманитарной катастрофы: миллионы людей остались без электричества, в домах из-за холодов лопаются трубы, а скопившийся на крышах снег буквально проламывает переборки и обрушивается на головы жильцов.

Впечатляющими видео буквально обрушившейся на их головы беды делятся жители Техаса в соцсетях.

Вместе с тем, некоторые техасцы решили бороться с выпавшим снегом радикальным способом и достали хранящиеся у них дома огнеметы.

Как сообщалось, на выходных сильный снегопад обрушился на Стамбул, самый густонаселенный город Турции.

Также на текущей неделе непривычные холода и снегопады обрушились на Грецию, в частности, снегом завалило столицу страны - Афины.