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Пока другие плачут: американцы с огнеметами вышли на тропу войны со снегом (видео)

Пока другие плачут: американцы с огнеметами вышли на тропу войны со снегом (видео)
16:11 Сегодня Телеграф

Обрушившиеся на Техас 20-градусные морозы и снежная буря поставили американский штат на грань гуманитарной катастрофы: миллионы людей остались без электричества, в домах из-за холодов лопаются трубы, а скопившийся на крышах снег буквально проламывает переборки и обрушивается на головы жильцов.

Впечатляющими видео буквально обрушившейся на их головы беды делятся жители Техаса в соцсетях.

На США обрушился редкий ледяной шторм: 270 тысяч жителей остались без света, объявлен режим ЧП (фото, видео)

Вместе с тем, некоторые техасцы решили бороться с выпавшим снегом радикальным способом и достали хранящиеся у них дома огнеметы.

Как сообщалось, на выходных сильный снегопад обрушился на Стамбул, самый густонаселенный город Турции.

Также на текущей неделе непривычные холода и снегопады обрушились на Грецию, в частности, снегом завалило столицу страны - Афины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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США, Техас, Снегопад, Морозы, Огнеметы.
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