На США обрушился редкий ледяной шторм: 270 тысяч жителей остались без света, объявлен режим ЧП (фото, видео)

По состоянию на 15 февраля США накрыл ледяной шторм. Так, в Орегоне объявили чрезвычайное положение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Телеграм-канале News | Украина.

Согласно предоставленным данным, более 270 тысяч жителей Орегона остались без электричества. В то же время непогода затруднила передвижение по региону.

Фото и видео последствий ледяного шторма:

Стоит напомнить, что на выходных сильный снегопад обрушился на Стамбул, самый густонаселенный город Турции. Так, на утро понедельника 15 февраля, в городе выпало 30 см снега.

Ранее, 9 января ураган "Филомена" с силой обрушивается на столицу Испании Мадрид. Объездные дороги и туннели закрыты для движения транспорта из-за снега. При этом снегопад был самым обильным в Мадриде с 1971 года.