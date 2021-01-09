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Сильнейший за 50 лет снегопад парализовал Мадрид: яркие фото и видео

Сильнейший за 50 лет снегопад парализовал Мадрид: яркие фото и видео
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Ураган "Филомена" с силой обрушивается на столицу Испании Мадрид. Объездные дороги и туннели закрыты для движения транспорта из-за снега. При этом снегопад был самым обильным в Мадриде с 1971 года.

Об этом сообщили в государственном метеорологическом агентстве Aemet.

Согласно информации агентства, в Мадриде 33 литра на квадратный метр выпало в виде снега за 24 часа по состоянию на 07:00 в эту субботу. Шторм вынудил закрыться аэропорт Барахас, отменить железнодорожное движение в Мадридском сообществе и приостановить занятия в понедельник и вторник в Мадриде и Кастилии-Ла-Манче.

 
 
 
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Арагон , Кастилия-Ла-Манча , Каталония , Мадрид и Валенсия подвергаются чрезвычайному риску (красное предупреждение) из-за снегопада, а Кантабрия, Кастилия-Леон, Эстремадура, Наварра, Страна Басков и Ла-Риоха подвергаются значительному риску (желтый) по той же причине.

 
 
 
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Также по всей Испании есть предупреждения об осадках, ветре, прибрежных явлениях и низких температурах. 

 
 
 
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Прогнозы погоды показывают, что в воскресенье "Филомена" переместится на северо-восток, что будет означать уменьшение количества снегопадов, хотя температуры останутся исключительно низкими.

 
 
 
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Стоит напомнить, что ранее, 16 декабря на районы северной Японии обрушился мощный снегопад. На 11:00 среды скопление снега достигло 126 сантиметров в городе Нишивага, горном районе префектуры Иватэ.

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Все по теме:

Испания, Мадрид, Снег, Снегопад.

Автор:

Телеграф
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