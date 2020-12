Самолеты не летают, дороги заблокированы: фото и видео снежного апокалипсиса в Японии

16 декабря на районы северной Японии обрушился мощный снегопад. На 11:00 среды скопление снега достигло 126 сантиметров в городе Нишивага, горном районе префектуры Иватэ.

Об этом сообщили www3.nhk.or.jp.

Таким образом, это более чем в четыре раза превысило обычные снегопады в это время года.

Согласно информации полиции соседей префектуры Акита: 30 автомобилей были остановлены на шоссе недалеко от границы префектуры после 1:00 в среду из-за застрявшего в снегу прицепа. 15-километровый участок шоссе был перекрыт примерно на четыре часа для разгрузки автомобилей, а сама дорога вновь открылась в 5:30 утра.

Позже похожий инцидент произошел на другом участке шоссе, в результате чего этот участок был закрыт с 7:00.

Состояние станции Этиго Юдзава рядом с наблюдательной точкой Юдзава:

It is today's state of Echigo Yuzawa Station near the Yuzawa observation point. About 150 cm of snow piled up in two days !#heavysnow #Nigata #Japan pic.twitter.com/rLmb8KAIVH — 鈴木 智貴 / Tomoki Suzuki (@StabilizClimate) December 16, 2020

В то же время снег продолжает падать в городе Ивамидзава в самой северной префектуре Хоккайдо, где количество выпавших осадков более чем в три раза превысило обычный уровень снега.

The season's most powerful cold air mass is bringing heavy snow to large parts of Japan. Regions along the Sea of Japan coast from the southwest to Hokkaido have experienced record accumulation. pic.twitter.com/GuXX9CyVI3 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 16, 2020

Непогода разошлась не на шутку, снег все засыпал - некоторые припаркованные машины практически не видны.

А тем временем жители заняты расчисткой снега перед своими домами и магазинами.

Working hard to keep the trains on time in Niigata. pic.twitter.com/JdNt9XsTUg — Tokyo Snow Club (@TokyoSnowClub) December 16, 2020

Стоит напомнить, что в то время, как Японию заметает снегом, 15 декабря на восточное побережье Австралии обрушился ураган, отчего местные жители смогли увидеть на пляжах необычную картину.