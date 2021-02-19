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Более 500 зараженных: в одной из африканских стран произошла вспышка чумы, десятки жертв

Более 500 зараженных: в одной из африканских стран произошла вспышка чумы, десятки жертв
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На северо-востоке Демократической Республики Конго подтвердили более 500 случаев инфицирования чумой. 

Как сообщает Jeune Afrique, все они обнаружены в провинции Итури.

По словам министра здравоохранения провинции Патрика Карамуры, всего было зафиксировано более 520 случаев инфицирования и более 31 смертельного случая. 

"Это не просто случаи бубонной чумы. У нас также есть пять случаев легочной чумы и два других случая септической чумы", - сказал Карамура. 

Вспышка инфекции возникла с 15 ноября по 13 декабря. Средний возраст пострадавших 13 лет, при этом самому молодому инфицированному 3 месяца, а старшему - 73 года. 

Доктор Анна Лаудизуа, эпидемиолог из Ecohealth Alliance, неправительственной организации, базирующейся в Нью-Йорке, рассказала, что изначально была зафиксирована массовая гибель крыс. Лишившиеся хозяина блохи, которые в основном и являются переносчиками чумы, после этого начали искать себе другого хозяина, а люди обычно находятся ближе всего. 

При этом в ВОЗ о росте числа заболевших начали предупреждать еще в июне 2020 года. 

Итури - единственный регион в ДРК, где чума носит эндемический характер. Изначально болезнь там обнаружили в 1926 году, с тех пор, по словам Лаудизуа, чума там "возникает часто и непредсказуемо". 

Чума вызывается бактериями Yersinia pestis, которая передается человеку обычно при укусе инфицированной блохи. Заболевание проявляется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередко - септическим течением и высокой летальностью. 

Как сообщалось ранее, впервые с 2016 года в Гвинее от Эболы умерли люди

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Эпидемия, Африка, Чума, ДРК, Демократическая республика Конго.
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