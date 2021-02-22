Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"

Покрылся льдом, но не остановился: сеть восхитило видео замерзшего Ниагарского водопада

Покрылся льдом, но не остановился: сеть восхитило видео замерзшего Ниагарского водопада
23:36 Пн, 22 Февраль 2021 Телеграф Фото: twitter

В понедельник, 22 февраля в сети показали кадры замерзшего Ниагарского водопада. Видео восхитило пользователей и туристов.

Об этом сообщили в Твиттере "DW на украинском". Там также поделились видео водопада.

"Посмотрите-ка только на эту красоту и мощь: Ниагарский водопад замерз, но не остановился!", - написали в Твиттере.

Стоит отметить, что Ниагарский водопад находится на реке Ниагаре и состоит из комплекса нескольких водопадов, который отделяет штат Нью-Йорк от Канады. Сами водопады не имеют больших перепадов в высоте, но они довольно широки, и по количеству воды, которая через него проходит, Ниагарский водопад является самым огромным в Северной Америке. 

Напомним, что начиная с 16 февраля в сразу двух американских штатах Техасе и Луизиане в результате снежного шторма миллионы жителей остались без света, тепла и воды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

США, Ниагарский водопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
04 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
05 Россия может потерять тундру и для мира это очень плохой сигнал, - ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Возле шахты &quot;Бутовка&quot; на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
Возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты
День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь