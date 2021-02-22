Покрылся льдом, но не остановился: сеть восхитило видео замерзшего Ниагарского водопада

В понедельник, 22 февраля в сети показали кадры замерзшего Ниагарского водопада. Видео восхитило пользователей и туристов.

Об этом сообщили в Твиттере "DW на украинском". Там также поделились видео водопада.

"Посмотрите-ка только на эту красоту и мощь: Ниагарский водопад замерз, но не остановился!", - написали в Твиттере.

Погляньте-но тільки на цю красу й міць: Ніагарський водоспад замерз, але не зупинився! pic.twitter.com/m0qYnAtqDQ — DW українською (@dw_ukrainian) February 22, 2021

Стоит отметить, что Ниагарский водопад находится на реке Ниагаре и состоит из комплекса нескольких водопадов, который отделяет штат Нью-Йорк от Канады. Сами водопады не имеют больших перепадов в высоте, но они довольно широки, и по количеству воды, которая через него проходит, Ниагарский водопад является самым огромным в Северной Америке.

Напомним, что начиная с 16 февраля в сразу двух американских штатах Техасе и Луизиане в результате снежного шторма миллионы жителей остались без света, тепла и воды.