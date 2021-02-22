В ДР Конго конвой ООН попал в засаду: погиб посол Италии

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио (Luca Attanasio) погиб при нападении на конвой ООН.

Об этом сообщает в понедельник, 22 февраля, "Фокус" со ссылкой на итальянские СМИ.

"Посол вместе с военным ехали около города Гома на машине в колонне миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Аттаназио был застрелен во время нападения на конвой и скончался от полученных ран", - говорится в заметке.

По данным итальянских СМИ, изначально речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.

В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла.

Как сообщалось, 6 декабря 2020 года в ДР Конго умер старший солдат Вооруженных сил Украины Сергей Савченко, который находился республике в составе миротворческой миссии.