Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Смертельное ДТП в Киеве с потерявшем сознание за рулем водителем: подробности и видео момента
Смертельное ДТП в Киеве с потерявшем сознание за рулем водителем: подробности и видео момента
Искали не там: выяснилось, куда на самом деле отправили Навального
Искали не там: выяснилось, куда на самом деле отправили Навального
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины
"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

Перила не выдержали давки: минимум семь студентов погибли в здании вуза в Боливии (видео 18+)

Перила не выдержали давки: минимум семь студентов погибли в здании вуза в Боливии (видео 18+)
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф

В Боливии семеро студентов погибли во вторник, 2 марта, упав с четвертого этажа, когда сломались перила в Государственном университете Эль-Альто из-за давки и драки, завязавшейся на месте во время протеста.

Об этом сообщает Lavanguardia.

Молодые люди посетили внеочередное студенческое собрание, созванное Студенческим центром. Начались протесты, из-за которых перила рухнули. Вместе с перилами рухнули 11 студентов, 7 из них погибли, а четверым удалось спастись.

Семь погибших - четверо мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 27 лет. Трое скончались в больнице, остальные четверо студентов находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Осторожно! Видео не для слабонервных!

Как сообщал "Телеграф", ранее на западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье. В результате падения пассажирского автобуса в пропасть на западе Боливии, погибли по меньшей мере 11 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 148

Все по теме:

Студенты, Протесты, Боливия, Смерти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
02 "Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной
03 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
04 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
05 В Украине приняли решение по отмене перевода часов: нужно ли переводить стрелки в марте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
&quot;Зрадонька&quot;: сеть негодует из-за участия Добрынина в российском &quot;Холостяке&quot;
"Зрадонька": сеть негодует из-за участия Добрынина в российском "Холостяке"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь