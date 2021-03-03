Перила не выдержали давки: минимум семь студентов погибли в здании вуза в Боливии (видео 18+)

В Боливии семеро студентов погибли во вторник, 2 марта, упав с четвертого этажа, когда сломались перила в Государственном университете Эль-Альто из-за давки и драки, завязавшейся на месте во время протеста.

Об этом сообщает Lavanguardia.

Молодые люди посетили внеочередное студенческое собрание, созванное Студенческим центром. Начались протесты, из-за которых перила рухнули. Вместе с перилами рухнули 11 студентов, 7 из них погибли, а четверым удалось спастись.

Семь погибших - четверо мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 27 лет. Трое скончались в больнице, остальные четверо студентов находятся в больнице с тяжелыми травмами.

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Как сообщал "Телеграф", ранее на западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье. В результате падения пассажирского автобуса в пропасть на западе Боливии, погибли по меньшей мере 11 человек.