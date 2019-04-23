В Боливии пассажирский автобус сорвался в 300-метровое ущелье, много погибших

Новости мира: На западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье.

В результате падения пассажирского автобуса в пропасть на западе Боливии, погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом информирует Синьхуа.

“Инцидент произошел в городе Йолосита, когда автобус с 45 пассажирами, вероятно, столкнулся с другим транспортным средством и съехал с трассы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что точная причина ДТП еще не установлена, но оно могло случиться из-за превышения скорости и опасного характера трассы.

Пострадавших в катастрофе - некоторые из них находятся в тяжелом состоянии - доставили в больницы. Расследование смертельного ДТП продолжается.

Напомним, в январе автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси. В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.

Кроме того, в результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.