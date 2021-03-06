Сколько еды человечество отправляет на мусорники - в ООН озвучили шокирующие данные

Несмотря на постоянные перебои с продуктами питания, человечество выкидывает на свалку огромные запасы еды. Так, в 2019 году около одного миллиарда тонн или 17 процентов всех пищевых продуктов, купленных людьми во всем мире, в результате стали просто мусорными отходами.

Об этом свидетельствуют данные специального доклада ООН, обнародованного в четверг, 8 марта, пишет Deutsche Welle.

В статистику были включены лишь та еда, которые выбросили жители жилых домов, работники ресторанов, магазинов розничной торговли и других продовольственных магазинов. Сюда не входят продукты, выкинутые в процессе производства, хранения или распределения. В ООН замечают, что количество выброшенных продуктов намного превышает показатели прошлых годов.

Стоит отметить, что по данным ООН, в 2019 году около 700 000 людей хронически недоедали.

Напомним, только в Соединенных Штатах Америки ежегодно выбрасывается около 40 процентов продуктов питания, стоимость которых оценивается в 165 миллиардов долларов.