Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов

В воскресенье, 7 марта, на юго-востоке крупнейшего города Экваториальной Гвинеи Баты прозвучала серия взрывов.

Как пишет BBC, ссылаясь на официальные данные, число жертв инцидента достигло 31 человека. Еще около 600 получили ранения.

Взрыв произошел на военной базе, где хранился динамит. Власти страны называют причиной взрыва ненадлежащее хранение взрывчатки, халатность подразделения, которое несет за неё ответственность, а также сжигание фермерами сухой травы.

Президент Теодоро Обианг Нгема заявил, что почти все здания и дома в городе понесли "огромный ущерб". Глава государства обратился за международной помощью.

Министерство здравоохранения страны призвало волонтеров прибыть в больницу Баты чтобы сдать кровь.

Напомним, в России произошел взрыв подводного нефтепровода на Оби, отчего река в прямом смысле загорелась.