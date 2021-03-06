В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)

В России неподалеку от Нижневартовска произошел пожар на реке Обь.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, вероятной причиной пожара стал взрыв на подводном трубопроводе.

Допускается, что произошла утечка нефтепродуктов.

Вместе с тем, в телеграм-каналах появились видео с места происшествия.

Как сообщает канал Mash, местные жители жаловались на запах нефти уже около месяца.

По данным канала 112, известно, что пострадал один человек.

В МЧС заявляют, что пожар был локализован. От места пожара до ближайшего населенного пункта 44 км.

За ситуацией следит Росприроднадзор, на место едут инспекторы, чтобы оценить ущерб для экологии.

Как сообщалось ранее, в Камчатском крае снежная лавина накрыла минимум троих человек. Мужчина погиб на месте происшествия.