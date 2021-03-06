На Камчатке случился смертельный сход лавины: женщину с ребенком едва успели спасти (видео)

В Камчатском крае снежная лавина накрыла минимум троих человек. Мужчина погиб на месте происшествия.

Трагедия произошла в субботу, 6 марта, в городе Елизово. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного Комитета по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, в районе расположения общеобразовательной школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди", - уточняют в ведомстве.

По данным силовиков, один из пострадавших, мужчина примерно 40 лет, скончался под снежным покровом. Двух других – женщину и ребенка на вид 10-12 лет, откопали сотрудники МЧС и территориального отдела полиции, оперативно прибывшие к месту событий. Сейчас спасатели ведут поисковые работы на месте схода лавины с целью установления, если под завалом еще люди.

По данному факту органы начали процессуальную проверку.

Напомним, двое американских братьев-снегоходов чудом пережили лавину в горах Уинта в США. И даже сняли этот момент на видео. Одному из мужчин пришлось выкапывать брата из снега