Министр здравоохранения Австралии загремел в больницу после вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в больницу с подозрением на COVID-19.

Об этом пишет издание The Sydney Morning Herald.

В сообщении указывается, что 55-летний Хант в воскресенье, 7 марта, вместе с экс-премьером Джулией Гиллард и секретарем Минздрава Бренданом Мерфи получил первую дозу вакцины AstraZeneca.

Во вторник вечером в офисе Ханта подтвердили, что министра оставят на ночь в больнице. При этом там убеждены, что его состояние никак не связано с вакцинацией и что он должен вскоре выздороветь.

Хант занимает министерские должности с 2013 года. За это время он успел побывать министром экологии, министром индустрии, инноваций и науки, а также министром спорта. На посту главы Минздрава находится с 2017 года.

За все время пандемии в стране было зафиксировано чуть более 29 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 909 летальных исходов.

Напомним, до Украины добрались новые штаммы коронавируса из ЮАР и Великобритании. Они более заразны и поражают не только легкие, но и другие внутренние органы.