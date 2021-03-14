На микроавтобус с аргентинским президентом напали протестующие (видео)

14 марта толпа протестующих совершила нападение на микроавтобус, в котором находился аргентинский президент Альберто Фернандес, в районе Патагонии.

Об этом сообщили BBC News.

Согласно предоставленным данным, люди собралась вокруг авто Фернандеса начав бросать камни и пробили его автомобиль возле общественного центра в южной провинции Чубут.

Президент находился в районе, пострадавшем от лесных пожаров, в результате которых один человек погиб, а другие получили ранения.

При этом сам протест был против планов возобновления открытых горных работ в Чубуте.

Как сообщает газета Clarín, демонстранты были возмущены предложениями правительства возобновить крупномасштабные проекты в регионе, который богат золотом, серебром и ураном.

На видеозаписи нападения видно, как люди собрались у входа в общественный центр, когда г-на Фернандеса ведут к его машине.

Затем толпа следует за президентом и начинает бить и пинать микроавтобус, забивая окна камнями и пытаясь помешать ему двинуться с места.

Когда машина в конце концов проезжает сквозь толпу, чтобы уехать, кажется, что несколько окон были разбиты.

В свою очередь президент Аргентины попытался преуменьшить значение насилия, заявив, что, по его мнению, это дело рук небольшого числа людей, которые почти не имели поддержки в Чубуте или по всей Аргентине.

Видео нападения:

Стоит напомнить, что 13 марта в Мексике поддержали закон, легализирующий марихуану в стране.