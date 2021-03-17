Школа на Бали обучает будущих активистов, дипломатов и рок-звезд: как она выглядит на фото

На Бали в джунглях работает необычная школа Green School International, построенная из бамбука и крышей из травы.

Об этом сообщает СNBC.

Она явно не похожа на типичную школу. Экологически ориентированная школа разрушает стандартную учебную программу, переворачивает обычное образование с ног на голову.

Заведующий учебным планом школы настаивает на раннем начале занятий, ежедневном расписании и домашних заданиях - все это, естественно, переработано.

"Первое, что нужно сказать, это то, что мы не целыми днями обнимаем деревья", - сказал Крис Эдвардс CNBC.

На самом деле Green School International (GSI) представляет собой сеть экологически чистых частных международных школ, пытающихся заново изобрести традиционное школьное обучение для учащихся в 21-м веке.

Запущенная в 2008 году в Убуде, Бали, Green School сегодня охватывает Индонезию, Новую Зеландию и Южную Африку с ее «целостным» подходом к образованию.

"Когда мы открывали школу, мы понятия не имели, что делаем. Но мы были очень непреклонны, мы хотели сделать что-то другое", - сказали соучредители Джон и Синтия Харди.

С одобрения властей Индонезии в 2006 году основатели школы приступили к строительству экологически чистой внутренней и внешней конструкции на выручку от продажи своего ювелирного бизнеса на Бали. Как независимая платная школа, взимающая от 10 000 долларов в год для детских садов и 20 000 долларов для старшеклассников, с тех пор они реинвестировали в развитие школы.

"На протяжении многих лет мы строили собственную надежную учебную программу Зеленой школы", - сказала Синтия, отметив, что школа аккредитована Западной ассоциацией школ и колледжей.

В то время как Green SchooI преподает традиционные предметы, такие как математика, естественные науки и язык, она также опирается на альтернативные подходы, таких школ как Штайнер и Монтессори, которые подчеркивают творчество и самостоятельность. Но более того, он направлен на то, чтобы рассказать детям о современных глобальных проблемах и подготовить их к этому.

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