В Крыму отменили экзамены для школьников по украинскому языку

В незаконно оккупированном Крыму отменили проведение экзаменов по украинскому языку и литературе для школьников.

Об этом сообщает источник "Телеграфа" из оккупированной Феодосии.

Согласно предоставленным данным, среди экзаменов на выбор, для учеников 9-х классов оказались два обязательных: русский язык и математика, а также два предмета по выбору. В то же время у учащихся есть возможность сдать экзамены "по родному языку и родной литературе из числа народов Российской Федерации".

Другими словами, жители оккупированного Крыма, которые считают себя украинцами или/и крымскими татарами, могли бы сдавать экзамен по украинскому языку и литературе, и/или крымскотатарскому языку и литературе.

При этом, об экзаменах на крымскотатарском языке вообще ранее речи не шло, - "да и как можно сдать, то, что не изучается, даже тем, кому это надо, и хочется", - отмечает источник из оккупированной Феодосии.

Скриншот из Проекта Приказа о государственной итоговой аттестации за 9-й класс в 2020/2021 учебном году:

Стоит напомнить, что 26 февраля в Украине отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.