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Отравили, расчленили и похитили части тел: в африканском заповеднике убили прайд уникальных львов

Отравили, расчленили и похитили части тел: в африканском заповеднике убили прайд уникальных львов
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

19 марта в Национальном парке Королевы Елизаветы в Уганде погибли шесть львов.

Об этом сообщили в Управлении дикой природы страны. 

Туши львов были обнаружены в секторе Ишаша, причем большая часть их тел отсутствовала. На месте происшествия также были обнаружены восемь мертвых стервятников, что указывает на возможное отравление львов людьми. 

Данные особи семейства были известны своей редкой способностью лазить по деревьям.

Группа следователей находится на месте и сотрудничает с полицией района Канунгу в рассмотрении этого дела. Учитывая, что у львов отсутствуют некоторые части тела, мы не можем исключить незаконную продажу частей тел диких животных.

В управлении удили инцидент, поскольку он не только отрицательно сказывается на туризме который является главным источником дохода страны, обеспечивая почти 10% ВВП и 23% всего иностранного экспорта. Природный туризм вносит 1,6 миллиарда долларов в экономику, а также способствует благополучию сообществ, окружающих охраняемые территории дикой природы. 

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Напомним, что в 2018 году в апреле 11 львов, вместе с 8 детенышами, были обнаружены мертвыми после предполагаемого отравления. В то же время, подобное происшествие привело к смерти 5 львов в мае 2010 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Африка, Львы.
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