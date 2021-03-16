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Впервые почти за столетие: на берег Ирландии выбросило необычного гостя (фото)

Впервые почти за столетие: на берег Ирландии выбросило необычного гостя (фото)
05:24 Сегодня Телеграф

В Ирландии обсуждают гигантского моржа, которого выбросило на берег. Прошлый раз арктический гость посещал остров аж в 1930 году.

Животное обнаружили жители юго-западной провинции Керри. Зверь вылез на берег у них на глазах. Вероятней всего, он заснул на льдине, которая отнесла его прямо к ирландскому острову Валентия, сообщает Irish Examiner.

По словам местных жителей, морж по размерам был величиной с корову. И не спешил уйти от людей, находившихся на расстоянии всего 50 метров.

"Мы с дочкой гуляли по пляжу у маяка. Морж выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я думал, что это тюлень, однако потом мы увидели бивни. Он как бы прыгал по камням. Он был массивный, размером с быка или корову", - рассказали Алан Хулихен и его дочь Муирен, которая первой увидела животное.

Девочка уже придумала имя для животного. Если это девочка, - то Изабель, а если мальчик, - то Кин.

По мнению биолога Кевина Флэннери, это первый зафиксированный случай появления арктического животного в Ирландии.

Правда вскоре издание Irish Examiner сообщило, что морж уже приплывал на остров. Это было 17 октября 1930 года.

Отметим, Арктика может лишиться морского льда до 2035 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Ирландия, Арктика, Морж.
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