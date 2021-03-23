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Австралию затопило крупнейшее за 60 лет наводнение (фото, видео)

Австралию затопило крупнейшее за 60 лет наводнение (фото, видео)
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф

В Австралии произошло крупное наводнение, впервые за 60 лет. Жителей атакуют пауки и рептилии, спасающиеся от прорыва дамбы.

Природный катаклизм произошел из-за обильных ливней. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и южный Квинсленд. В результате было эвакуировано более 18 тысяч человек. Это крупнейшее наводнение с 1961 года, сообщает Daily Mail.

Кроме воды, вышедшей из берегов в реках Нового Уельса, была прорвана дамба возле Сиднея.

Кроме паводка, жители подверглись нашествию змей, ящериц, муравьев, сверчков и пауков, которые спасаясь от воды, забираются на возвышенности и в дома.

"Я видела эти черные точки, а потом поняла: "Боже мой, это же все пауки и они лезут ко мне", - написала в соцсетях жительница города Максвилл на побережье Нового Южного Уэльса Мелани Уильямс.

пауки

По словам специалистов, тысячи небольших змей, которые обычно прячутся под камнями и бревнами, будут искать убежище в домах, где сухо.

Напомним. Недавно в Австралии бушевали пожары. На смену им пришли наводнения.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Наводнение, Австралия, Змеи, Пауки.
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