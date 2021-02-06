На Австралию спустя неделю лесных пожаров обрушились наводнения: фото, видео, все детали

Угроза от опустошительные пожаров, бушевавших на территории Западной Австралии в течении недели, минимизирована. Теперь регион подвергся дождям и наводнениям.

Как заявил комиссар Департамента пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Даррен Клемм, опустошительный пожар в Вуролоу в Западной Австралии теперь "локализован на 100 процентов", сообщает 9news.

За это время в районе было уничтожено 86 домов. Ситуация находится под контролем, однако,ожидается опасный ветер.

"У нас все еще есть активность вокруг Кларендон-роуд и Юинг-роуд, и люди должны знать об этих пожарах, но это внутри конструктивных перерывов", - отметил Клемм.

Спасатели отмечают, что с помощью дождей смогут окончательно справится с огнем. Правда, данное природное явление таит в себе новую угрозу.

В данный момент действует экстренное предупреждение для юго-запада и части центрально-западных, нижних западных и южных прибрежных районов из-за экстремальной штормовой активности. Только за последние дни спасатели спасли 32 человека от наводнения в районе Гаскойн. Вскоре в этом регионе ожидается еще больше дождей. Могут пострадать Затронутые места могут быть затронуты Банбери, Джералдтон, Калбарри, Мандура, Манджимуп, Маргарет-Ривер и Перт.

Напомним, в декабре 2020 года итогом пожаров на территории Австралии, стало уничтожение половины уникального острова.