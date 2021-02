В Австралии третий день бушуют лесные пожары: уничтожены десятки домов (фото и видео)

1 февраля район к северо-востоку от Перта, что в Австралии был опустошен в результате лесных пожаров. При том, что стихия разрушила 71 дом. Но несмотря на это, пожар не прекратился.

Об этом сообщили weatherzone.com.au.

Согласно предоставленной информации, пожары начались недалеко от городка Вуроло (население 250 человек), а затем распространились на 15 пригородов и сожгли более 7300 гектаров земли.

В то же время в результате природного явления никто не погиб.

В понедельник 1 февраля по городу прокатился дым, сделав небо оранжевым и туманным, и заставив жителей использовать маски от коронавируса по второй причине.

Видео пожаров:

Пользователи сети также делились своими кадрами с места событий:

Bushfire damage is real and devastating. Out Australian bush is drying through prolonged dry spells and increasing temperatures. This is the personal impact overnight in Perth, my home destroyed #ClimateCrisis #bushfires #perthfires pic.twitter.com/S6r09S3mQn

— ozexcon (@ozexcon) February 2, 2021