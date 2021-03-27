Привившегося "Спутником" президента Венесуэлы заблокировали в Facebook за ложь о COVID-19

В социальной сети Facebook заблокировали страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как тот несколько раз "рекламировал" неподтвержденный наукой чудодейственный препарат от COVID - Картавир.

Об этом 27 марта сообщил представитель компании.

Еще в январе Мадуро описывал "карвативир", как раствор для перорального употребления, производимый из тимьяна, как лекарство, нейтрализующее "корону" без побочных эффектов. При том, что данное утверждение ничем научно по подкреплено.

Следовательно, Facebook удалил видео, в котором Мадуро продвигает лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений по теме коронавируса, а страница политика была заблокирована на 30 дней.

Мадуро в видео говорит, что "карвативир", который он называет "чудодейственными каплями" врача XIX века Хосе Грегорио Эрнандеса из Венесуэлы, можно использовать в лечении против коронавируса.

Напомним, что ранее Николас Мадуро после прививки вакциной от коронавируса "Спутник V" из РФ - "заговорил" на российском.