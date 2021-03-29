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Канада ввела новые санкции против России из-за Крыма: кто оказался в "черном списке"

Канада ввела новые санкции против России из-за Крыма: кто оказался в "черном списке"
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф

Канада расширила санкции против России из-за оккупации Крыма. 

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, в обновленный список попали два физических лица и четыре компании. 

"В течение семи лет подряд Россия систематически игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры сегодня, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости", - заявил глава МИД Марк Гарно. 

Новые санкции были введены против:

  • генерального директора "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова;
  • главы "Мостотреста" Леонида Рыженькина;
  • ОАО "Ленпромтранспроект";
  • ФГУП "Крымская железная дорога";
  • "Крымской первой страховой компании";
  • ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

В ведомстве подчеркнули, что с начала оккупации полуострова Канада ввела санкции против более 440 физических и юридических лиц. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на ведение коммерческой деятельности. 

Как сообщалось ранее, на днях правительство Польши приняло решение о введении санкций против двух принадлежащих немецкому оператору судов, ходящих под польским флагов. В "черный" список они попали из-за участия в строительстве газопровода "Северный поток 2".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Санкции, Канада.
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