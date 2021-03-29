Канада ввела новые санкции против России из-за Крыма: кто оказался в "черном списке"

Канада расширила санкции против России из-за оккупации Крыма.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады, в обновленный список попали два физических лица и четыре компании.

"В течение семи лет подряд Россия систематически игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры сегодня, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости", - заявил глава МИД Марк Гарно.

Новые санкции были введены против:

генерального директора "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова;

главы "Мостотреста" Леонида Рыженькина;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымской первой страховой компании";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

В ведомстве подчеркнули, что с начала оккупации полуострова Канада ввела санкции против более 440 физических и юридических лиц. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на ведение коммерческой деятельности.

Как сообщалось ранее, на днях правительство Польши приняло решение о введении санкций против двух принадлежащих немецкому оператору судов, ходящих под польским флагов. В "черный" список они попали из-за участия в строительстве газопровода "Северный поток 2".