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Австралия наказала Россию за строительство Крымского моста

Австралия наказала Россию за строительство Крымского моста
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Австралийское Министерство иностранных дел ввело санкции против 4-х компаний и одного физлица из РФ из-за строительства Керченского моста.

Об этом сообщили в МИД Австралии.

Страной были введены финансовые санкции, а также запрет на въезд для списка компаний и физлица, которые принимали участие в возведении Керченского моста.

В австралийском ведомстве уточнили, что ограничения согласованы с действиями Канады, Британии и ЕС, а Австралийское правительство продолжает оказывать поддержку целостности границ Украины.

Всего с момента оккупации Крыма Австралия внесла в списки санкций более 52 юрлиц и 168 физлиц из России.

Стоит напомнить, что 29 марта канадские власти обновили санкционный список граждан и компаний из РФ, причастных к оккупации Крымского полуострова.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Австралия, Сакции, Крымский мост.
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