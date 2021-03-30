Австралия наказала Россию за строительство Крымского моста

Австралийское Министерство иностранных дел ввело санкции против 4-х компаний и одного физлица из РФ из-за строительства Керченского моста.

Об этом сообщили в МИД Австралии.

Страной были введены финансовые санкции, а также запрет на въезд для списка компаний и физлица, которые принимали участие в возведении Керченского моста.

В австралийском ведомстве уточнили, что ограничения согласованы с действиями Канады, Британии и ЕС, а Австралийское правительство продолжает оказывать поддержку целостности границ Украины.

Всего с момента оккупации Крыма Австралия внесла в списки санкций более 52 юрлиц и 168 физлиц из России.

Стоит напомнить, что 29 марта канадские власти обновили санкционный список граждан и компаний из РФ, причастных к оккупации Крымского полуострова.