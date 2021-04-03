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В Австралии разъяренный осьминог набросился на геолога (видео)

В Австралии разъяренный осьминог набросился на геолога (видео)
01:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В Австралии на западе, купаясь на одном из пляжей мужчина пострадал от нападения осьминога.

Об этом 2 апреля сообщили BBC News.

Мужчина со своей 2-х летней дочерью собирался искупаться, когда на мелководье увидел, что-то похожее на хвост ската, пока не подошел ближе.

По словам пострадавшего геолога Ланса Карлсона, это "самый злой осьминог". Животное приплыло на мелководье и при попытке приблизиться к нему попыталось напасть на мужчину, который заснял это на видео.

Позже существо снова приблизилось к геологу и нанесло удар  по его руке, а затем по шее и верхней части спины. 

"Мои очки запотели, вода внезапно стала мутной, и я помню, как был шокирован и сбит с толку", - рассказал он.

Щупальца оставили на коже пострадавшего жгучие красные рубцы, которые ослабли после того, как мужчина облил их колой. По его словам, любая кислота должна помочь в таком случае, поэтому он решил попробовать колу.

Видео заснятое геологом:

 
 
 
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A post shared by Lance Karlson Author (@lancekarlson)

Напомним, что ранее 15 января в Австралии выясняли, усыпить ли за нарушение карантина голубя.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Австралия, Осьминог.
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