В Австралии разъяренный осьминог набросился на геолога (видео)

В Австралии на западе, купаясь на одном из пляжей мужчина пострадал от нападения осьминога.
Об этом 2 апреля сообщили BBC News.
Мужчина со своей 2-х летней дочерью собирался искупаться, когда на мелководье увидел, что-то похожее на хвост ската, пока не подошел ближе.
По словам пострадавшего геолога Ланса Карлсона, это "самый злой осьминог". Животное приплыло на мелководье и при попытке приблизиться к нему попыталось напасть на мужчину, который заснял это на видео.
Позже существо снова приблизилось к геологу и нанесло удар по его руке, а затем по шее и верхней части спины.
"Мои очки запотели, вода внезапно стала мутной, и я помню, как был шокирован и сбит с толку", - рассказал он.
Щупальца оставили на коже пострадавшего жгучие красные рубцы, которые ослабли после того, как мужчина облил их колой. По его словам, любая кислота должна помочь в таком случае, поэтому он решил попробовать колу.
Видео заснятое геологом:
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Напомним, что ранее 15 января в Австралии выясняли, усыпить ли за нарушение карантина голубя.