Пассажиры не поделили место для багажа и устроили массовую драку в самолете (видео)

В Стамбуле на борту самолета авиакомпании Tunisair произошла драка пассажиров. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на борту 10 апреля: один из пассажиров схватил женщину за волосы и ударил ее кулаком по лицу, после чего началась массовая драка.

Известно, что воздушное судно должно было вылететь из Стамбула в Тунис, однако из-за разборок пассажиров вылет задержали на пять часов. На кадрах видно, как две женщины толкают и бьют друг друга, а бортпроводник пытается толкнуть пассажира-мужчину в проходе самолета. В то время, как женщина в белом повернута спиной, пассажир-мужчина, которого оттолкнули ранее, делает перерыв и хватает ее за волосы, прежде чем ударить ее кулаком. Далее в драку вмешиваются и бортпроводник, и другие пассажиры.

Сейчас данный инцидент расследует полиция. По предварительной информации, ссора возникла из-за места для багажа. Чтобы успокоить разгневанную толпу, пришлось привлечь службу безопасности. В компании же говорят, что из-за случившегося они понесли финансовые потери.

Напомним, 12 апреля в московском аэропорту Внуково произошла драка отпрысков известных в РФ политиков - сыновей экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.