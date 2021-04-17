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Праздник вместо траура: предприниматель с креативом подошел к созданию гробов и его работы впечатляют (фото)

Праздник вместо траура: предприниматель с креативом подошел к созданию гробов и его работы впечатляют (фото)
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В Новой Зеландии предприниматель Росс Холл решил пересмотреть подход к традиционным похоронам и представил целую линейку разноцветных и необычных гробов. 

Об этом пишет CNA.

В его коллекции имеются гробы в виде парусника, пожарной машины, конструктора Лего и другие не менее впечатляющие модели. 

По его словам, идея впервые пришла ему в голову 15 лет назад, когда он составлял завещание и размышлял о смерти. В конечном итоге он пришел к мысли, что его похороны не будут как у всех. 

Его другая компания занимается покрасочными работами, а потому он решил совместить две деятельности. Поначалу идея Холла вызвала лишь скепсис, однако затем ему удалось раскрутиться. 

Холл сказал, что тон похорон заметно изменился за последние годы.

"Люди теперь думают, что это праздник жизни, а не траур о смерти", - сказал он.

Что касается его собственных похорон, то Холл говорит, что его гроб будет представлять прозрачную коробку, в которой он будет лежать в одних леопардовых стрингах. 

"Дети говорят, что не пойдут", - пошутил он.

 
 
 
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Публикация от Dying Art (@dyingartcaskets)

 

 
 
 
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Цены на его изделия смешными уже не кажутся, в зависимости от сложности конструкции такой гроб будет стоить от 3000 до 7500 австралийских долларов (65 - 162,5 тысяч грн). 

Как сообщалось ранее, сеть повеселил необычный заказ, пришедший украинскому дизайнеру, которому заказали рекламу раковарни.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Новая Зеландия, Гробы, Dying Art.
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