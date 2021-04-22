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Кислорода хватит только на 72 часа: у берегов Бали потерялась подлодка (видео)

Кислорода хватит только на 72 часа: у берегов Бали потерялась подлодка (видео)
14:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Подводная лодка Индонезии KRI Nanggala-402 с 53 людьми на борту исчезла в примерно 100 км от берегов Бали утром 21 апреля. У экипажа осталось примерно 72 часа, пока кислород на подводном судне не закончится.

Об этом сообщили 22 апреля BBC News.

В поисках участвуют 6 боевых кораблей, а также вертолет и 400 людей.

Со стороны Сингапура и Малайзии были отправлены корабли. В свою очередь правительства США, Австралии, Франции, Германии предложили помощь.

По данным ВМС на подводной лодке проводились учения, но экипаж не сообщил об этом и контакт с ним был потерян.

Согласно ряду сообщений, контакт с судном потеряли после разрешения на погружение в более глубокие воды.

Примечательно, что рядом с местом погружения был обнаружен разлив топлива, который может указывать на повреждения бака судна либо может быть сигналом экипажа.

карта Индонезии и место пропажи подводной лодки.

Карта: BBC News

Исчезнувшая подлодка одна их пятерки подводных суден Индонезии, которая была выпущена в 1970-х годах, а позднее прошла 2-х летний ремонт в Южной Корее в 2012 году.

Напомним, что ранее 23 марта, на Суэцком канале в Египте огромный контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Индонезия, Подлодка, Бали.
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