Кислорода хватит только на 72 часа: у берегов Бали потерялась подлодка (видео)

Подводная лодка Индонезии KRI Nanggala-402 с 53 людьми на борту исчезла в примерно 100 км от берегов Бали утром 21 апреля. У экипажа осталось примерно 72 часа, пока кислород на подводном судне не закончится.

Об этом сообщили 22 апреля BBC News.

В поисках участвуют 6 боевых кораблей, а также вертолет и 400 людей.

Со стороны Сингапура и Малайзии были отправлены корабли. В свою очередь правительства США, Австралии, Франции, Германии предложили помощь.

По данным ВМС на подводной лодке проводились учения, но экипаж не сообщил об этом и контакт с ним был потерян.

Согласно ряду сообщений, контакт с судном потеряли после разрешения на погружение в более глубокие воды.

Примечательно, что рядом с местом погружения был обнаружен разлив топлива, который может указывать на повреждения бака судна либо может быть сигналом экипажа.

Карта: BBC News

Исчезнувшая подлодка одна их пятерки подводных суден Индонезии, которая была выпущена в 1970-х годах, а позднее прошла 2-х летний ремонт в Южной Корее в 2012 году.

Напомним, что ранее 23 марта, на Суэцком канале в Египте огромный контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.