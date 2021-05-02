Птичий апокалипсис: тысячи белых попугаев заполонили улицы города (видео)

В австралийском городе Наура сотни попугаев-корелл устроили переполох, заполнив улицы.

Видео с полчищами птиц опубликовал пользователь TikTok под ником @justsheff33.

На кадрах видно, что попугаи сидят на фонарях, газонах, крышах и автомобилях. После этого они взлетают с крыш, заборов и газонов. Зрелище выглядит довольно пугающим, скорее всего из-за количества птиц.

Отметим, что такое соседство с кореллами, как бы не казалось обратное, достаточно проблематичное. Дело в том, что птицы уничтожают листву деревьев при создании гнезд, повреждают провода и фонари. И это если не говорить о шуме, который эти птицы создают, просто находясь рядом.

В то же время, этот вид попугаев находится под охраной и поэтому уничтожать и разгонять птиц строго запрещено.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Австралии разъяренный осьминог набросился на геолога.