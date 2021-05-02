Колумбию охватили массовые протесты: полиция не справляется, в города вводят войска (фото, видео)

В Колумбии уже четвертый день проходят массовые протесты против принятия налоговой реформы, которой предусматривается упразднение ряда льгот и повышение налогов для физических и юридических лиц.

Об этом пишет Reuters.

В ходе протестов погибло по меньшей мере четыре человека, хотя местные правозащитники утверждают, что их число достигает 14.

Кроме того, демонстрации сопровождаются погромами, грабежами и столкновениями с полицией.

На фоне этого президент страны Иван Дуке объявил о вводе войск в города, "где есть большой риск для жизней граждан".

В свою очередь, местные жители вовсю постят в соцсетях фото и видео с места событий.

Бывший вице-министр юстиции страны показал кадры того, как протестующие заблокировали метро в городе Медельин и устроили пожар.

Atacan el único metro que se ha logrado construir, símbolo de la Medellín pujante, indispensable para el trabajo ciudadano, y vandalizan la ciudad, y el Alcalde calla. Silencio cómplice que solo invita a más violencia. ¡Y ahora se va de rumba! ¡A Quintero hay que revocarlo! pic.twitter.com/Z9XkYZoVjC — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) May 1, 2021

Как сообщалось ранее, накануне во Франции фермеры заблокировали тракторами здание Европарламента в знак протеста против политики ЕС в сфере сельского хозяйства.