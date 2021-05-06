Скачать
Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние
В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)
Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)
В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали
В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали

Малийская женщина смогла родить сразу девять детей (фото малышей)

Малийская женщина смогла родить сразу девять детей (фото малышей)
07:40 Сегодня Телеграф Фото: sante.gov.ml

В Марокко 25-летняя малийская женщина Халима Сиссе родила девятерых детей.

Об этом 4 мая сообщили в Министерстве по здравоохранению и соцразвитию Мали.

По словам мужа роженицы его жена и пять девочек, а также четыре мальчика, чувствуют себя хорошо.

Отметим, что предыдущий рекорд по числу выживших детей после родов установила женщина в США, родив 8 детей.

Беременностью Халимы Сиссе начали восхищаться в стране - даже когда все были уверены, что она родит только 7 детей. Медики в западноафриканской стране были обеспокоены шансами на выживание ее и младенцев, поэтому вмешались власти.

родила

Со слов доктора Сиби, после 2-х недельного пребывания в больнице в столице Мали, Бамако, 30 марта было принято решение перевести г-жу Сиссе в Марокко. Так, после пяти недель в марокканской клинике, во вторник она родила путем кесарева сечения.

На данный момент планируется, что через несколько недель мать и ее девять новорожденных вернутся домой.

Напомним, что 18 апреля громкий скандал вызвало решения суда в Памплоне, Испания, оправдавшего насильника несовершеннолетней падчерицы. При этом жертва родила от отчима ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 335

Все по теме:

Беременность, Марокко, Мали.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
02 Когда и как закончится пандемия коронавируса: киевские ученые дали свой ответ
03 Загадочное "двойное самоубийство" в Черкасской области оказалось наполовину убийством
04 Открылись новые детали закрытия отеля в Турции после вечеринки с украинцами
05 Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь