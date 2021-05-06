Малийская женщина смогла родить сразу девять детей (фото малышей)

В Марокко 25-летняя малийская женщина Халима Сиссе родила девятерых детей.

Об этом 4 мая сообщили в Министерстве по здравоохранению и соцразвитию Мали.

По словам мужа роженицы его жена и пять девочек, а также четыре мальчика, чувствуют себя хорошо.

Отметим, что предыдущий рекорд по числу выживших детей после родов установила женщина в США, родив 8 детей.

Беременностью Халимы Сиссе начали восхищаться в стране - даже когда все были уверены, что она родит только 7 детей. Медики в западноафриканской стране были обеспокоены шансами на выживание ее и младенцев, поэтому вмешались власти.

Со слов доктора Сиби, после 2-х недельного пребывания в больнице в столице Мали, Бамако, 30 марта было принято решение перевести г-жу Сиссе в Марокко. Так, после пяти недель в марокканской клинике, во вторник она родила путем кесарева сечения.

На данный момент планируется, что через несколько недель мать и ее девять новорожденных вернутся домой.

Напомним, что 18 апреля громкий скандал вызвало решения суда в Памплоне, Испания, оправдавшего насильника несовершеннолетней падчерицы. При этом жертва родила от отчима ребенка.