14-летняя девочка родила от отчима, и суд его оправдал

Громкий скандал вызвало решения суда в Памплоне, Испания, оправдавшего насильника несовершеннолетней падчерицы. При этом жертва родила от отчима ребенка.

Изнасилование произошло весной 2018 года. Через 9 месяцев 14-летняя девочка родила ребенка, сообщает nzherald.

Однако, судьи посчитали этого факта недостаточным для приговора. По мнению служителей Фемиды, контакт инициировал подросток, воспользовавшись пьяным состоянием своего приемного отца. При этом возраст согласия в Испании начинается с 16 лет.

Отметим, после госпитализации подростка, социальные службы заказали тест на отцовство. Он и подтвердил, кто истинный отец новорожденного ребенка. Вначале отчим утверждал, что падчерицу изнасиловали на улице, а позже признал, что он не был в сознании, когда они занимались сексом. Испанских судей такое объяснение удовлетворило, что привело к волне возмущения в испанском обществе.

Почти девять месяцев спустя, в декабре 2018 года, девочка была госпитализирована и родила ребенка, что, по утверждению обвиняемого, стало полной неожиданностью для него и матери девочки.

Добавим, в приговоре было указано, что девушка "держала голову и глаза вниз" во время суда, "отвечая на вопросы очень кратко, едва слышным голосом".

Напомним, ранее в Испании задержали 66-летнего водителя, пытавшегося вывезти в Швейцарию труп 88-летнего мужчины. К этом времени тело уже начало разлагаться.