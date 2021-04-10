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Мужчина пытался перевезти труп через границу, но погорел из-за нарушения ПДД: детали конфуза в Испании

Мужчина пытался перевезти труп через границу, но погорел из-за нарушения ПДД: детали конфуза в Испании
06:31 Сегодня Телеграф

На границе Испании и Франции пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался не по той полосе. Водитель изначально попытался скрыться, но вскоре его задержали. Ничем не примечательная история могла бы и не попасть в СМИ, если бы не оказалось, что на переднем сиденье водитель возил с собой труп человека. 

Об этом пишет BBC.  

66-летнего водителя заметили на пропускном пункте в Каталонии. Автомобиль, который двигался по левой полосе резко развернулся на подъезде к КПП и уехал вглубь Испании. Впрочем, спустя 19 километров он попал в ДТП. 

На переднем сиденье было обнаружено тело 88-летнего мужчины, накрытое одеялом и пристегнутое ремнем. По предварительным данным он был мертв уже более двух недель и начал разлагаться. 

Задержанный говорит, что покойник был его "близким партнером". Предварительно установлено, что мужчина вез его домой в Швейцарию. 

Следователи продолжают устанавливать все детали происшествия. Пока задержанного обвиняют только в езде по левой стороне дороги. 

Как сообщалось ранее, в США закованный в наручники мужчина угнал полицейское авто и уходил от погони, пока не закончился бензин. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

Все по теме:

Испания, Франция, Каталония.
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