Мужчина пытался перевезти труп через границу, но погорел из-за нарушения ПДД: детали конфуза в Испании

На границе Испании и Франции пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался не по той полосе. Водитель изначально попытался скрыться, но вскоре его задержали. Ничем не примечательная история могла бы и не попасть в СМИ, если бы не оказалось, что на переднем сиденье водитель возил с собой труп человека.

Об этом пишет BBC.

66-летнего водителя заметили на пропускном пункте в Каталонии. Автомобиль, который двигался по левой полосе резко развернулся на подъезде к КПП и уехал вглубь Испании. Впрочем, спустя 19 километров он попал в ДТП.

На переднем сиденье было обнаружено тело 88-летнего мужчины, накрытое одеялом и пристегнутое ремнем. По предварительным данным он был мертв уже более двух недель и начал разлагаться.

Задержанный говорит, что покойник был его "близким партнером". Предварительно установлено, что мужчина вез его домой в Швейцарию.

Следователи продолжают устанавливать все детали происшествия. Пока задержанного обвиняют только в езде по левой стороне дороги.

Как сообщалось ранее, в США закованный в наручники мужчина угнал полицейское авто и уходил от погони, пока не закончился бензин.