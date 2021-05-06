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Рекордное количество жертв за последние 5 лет: в Бразилии копы устроили масштабную облаву на наркоторговцев в метро (видео)

Рекордное количество жертв за последние 5 лет: в Бразилии копы устроили масштабную облаву на наркоторговцев в метро (видео)
19:54 Сегодня Телеграф

В метро бразильского Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 25 человека.

Об этом сообщил портал G1.

На данный момент известно, что стрельба произошла в так называемой Жакарезинью, северной части города во время  спецоперации по поимке наркоторговцев.

Все подозреваемые, среди которых оказалось 14 ликвидированных, входили в наркогруппировку "Красная команда".

Среди погибших — как минимум один офицер и 24 подозреваемых. По информации СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

Как уточнили в полиции,  число погибших в спецоперации является рекордным, начиная с 2016 года.

Для справки

"Красная команда" - бразильская ОПГ, основанная в 1969 году в тюрьме Кандиду-Мендис на острове Илья Гранде, Рио-де-Жанейро. В нее входят  помимо всех других прочих членов, бывшие члены так называемой Красной фаланги — отряда, боровшегося с военной диктатурой в Бразилии. В 1990-е группировка была самой сильной в Рио.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Бразилии 35-летнюю блогера Элиан Феррейра Сиолин  застрелил собственный муж во время ссоры из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Бразилия, Жертвы, Рио-де-Жанейро, Красная команда.
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