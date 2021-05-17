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Прозвучало около 100 выстрелов: в Торонто во время перестрелки погиб человек, еще трое - ранены

Прозвучало около 100 выстрелов: в Торонто во время перестрелки погиб человек, еще трое - ранены
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф

В Канаде, в городе Торонто произошло ЧП: в районе Этобико произошла перестрелка, во время которой мужчина 28 лет погиб, а трое граждан получили ранения. Сообщается об около 100 выстрелах.

Об этом 16 мая сообщили CBC News.

По данным полиции, седан темного цвета въехал на круговую развязку возле жилого дома, расположенного на Уиллоридж-роуд, 22, и приблизился к двум припаркованным машинам - Mercedes Benz и Toyota Camry. Неизвестное количество стрелков вышло из этого седана затем открыло огонь по находившимся в припаркованных автомобилях. 

В результате данного инцидента четверо мужчин в возрасте от 20 до 30 лет были обнаружены с серьезными огнестрельными ранениями. 

28-летний мужчина был доставлен в больницу и позже скончался от полученных травм. Остальные трое пострадавших ныне находятся в больнице их состояние тяжелое.

В результате воскресной стрельбы в близлежащих зданиях осталось несколько пулевых отверстий. Основываясь на полученных данных, в полиции отметили, что можно с уверенностью предположить, что в стрельбе было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия. По его словам, вопрос о том, произошла ли перестрелка, станет частью расследования.

Согласно предоставленным данным, двое подозреваемых в стрельбе скрылись с места происшествия на темном седане, хотя полиция заявляет, что до сих пор неясно, сколько нападавших они разыскивают. 

На данный момент следователи обращаются к любому, у кого есть запись с видеорегистратора или кто, возможно, был свидетелем того, что случилось.

Напомним, что 9 мая в американском штате Колорадо на вечеринке ко дню рождения мужчина убил 6 человек, поскольку был расстроен тем, что его не пригласили.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Канада, Торонто, Стрельба.
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