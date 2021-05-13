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Американец убил шесть человек из-за того, что его не пригласили на день рождения

Американец убил шесть человек из-за того, что его не пригласили на день рождения
01:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В американском штате Колорадо на вечеринке ко дню рождения 9 мая произошло ЧП: мужчина убил шестеро человек, поскольку был расстроен тем, что его не пригласили.

Об этом 12 мая сообщили BBC News.

По информации полиции штата 28-летний Теодоро Масиас убил свою девушку, 28-летнюю Сандру Ибарра-Перес, и 5 родственников, перед чем как направить пистолет на себя.

Инцидент произошел в парке Кентербери в Колорадо-Спрингс рано утром 9 мая. Вечеринка была для троих родственников, двое из которых погибли.

В полиции сообщили, что у нарушителя произошел конфликт с семьей около недели до происшествия.

По словам начальника полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски, когда подозреваемого не пригласили на семейное собрание, подозреваемый открыл огонь. Он сообщил, что убийца был в отношениях со своей девушкой около года.

Три подростка покинули вечеринку, незадолго до начала стрельбы, и вернулись в трейлер после нападения, рассказал лейтенант полиции Джо Фраббиле. Так, трое детей в возрасте 2, 5 и 11 лет были свидетелями стрельбы и не пострадали. В доме на колесах было обнаружено 17 гильз.

По словам знакомых, стрелок был "тихим" и "серьезным" человеком, который всегда носил с собой пистолет. При этом, полуавтоматический пистолет не принадлежал злоумышленнику.

Напомним, что в Израиле, в городе Лод из-за беспорядков между арабскими и еврейскими жителями власти ввели режим ЧП. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Колорадо.
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